Olympiakos maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü 19.45'te başlayacak mücadelede Olympiakos'u konuk edecek. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.Fenerbahçe- Olympiacos maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ricardo de Burgos üstlenecekken, Burgos'a Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Xavier Estrada Fernandez eşlik edecek.