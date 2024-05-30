Olympiakos, Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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Olympiakos, Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde şampiyon oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde Olympiakos, İstanbul'da Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk sevinci yaşadı. Maçın tek golü 75. dakikada atıldı ve Olympiakos bu galibiyetle turnuvanın şampiyonu oldu.

30.05.2024 00:42
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde Olympiakos, Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Olympiakos, Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde şampiyon oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Olympiakos, Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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