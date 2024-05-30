Olympiakos, Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde şampiyon oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde Olympiakos, İstanbul'da Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk sevinci yaşadı. Maçın tek golü 75. dakikada atıldı ve Olympiakos bu galibiyetle turnuvanın şampiyonu oldu.
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30.05.2024 01:18:04. #1.12#
SON DAKİKA: Olympiakos, Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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