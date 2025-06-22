Olympiakos ve Ajax derken Dusan Tadic\'e çok sürpriz bir talip daha

İki sezondur formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrılan Sırp futbolcu Dusan Tadic'in gelecekte hangi takımda oynayacağı merakla bekleniyor.

SON TALİP KARABAĞ

İsmi Yunan ekibi Olympiakos ve eski kulübü olan Hollanda temsilcisi Ajax, Tadic'i transfer etmek adına uzun süredir girişimlerini sürdürüyor. İki ekibin yanı sıra bir talip de Azerbaycan'dan çıktı. Hollanda basınında yer alan habere göre; Azeri ekibi Karabağ, Tadic'i kadrosuna katmak adına harekete geçti. Karabağ kulübü yöneticilerinin 36 yaşındaki yıldızın menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 53 maça çıkan Tadic, 13 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Deneyimli isim, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Sarı-lacivertlilerden ayrıldı.