Olympiakos, Yunanistan'da şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika
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Olympiakos, Yunanistan'da şampiyonluğa ulaştı

04.05.2022 21:27
Olympiakos, Yunanistan'da şampiyonluğa ulaştı

Olympiakos, Yunanistan futbol liginde 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu.

Olympiakos, Yunanistan futbol liginde 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu.

En yakın takipçisi PAOK'u deplasmanda 2-1 yenen Yunan takımı, Süper Lig 1'de sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PAOK, 10. dakikada Thomas Murg ile öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen Olympiakos, 51. dakikada Rony Lopes ile beraberliği yakaladı.Olympiakos, 62. dakikada ise Oleg Reabciuk ile 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla bitirmeyi başardı.

Bu sonuçla Olympiakos, 47. lig şampiyonluğuna ulaştı.

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Spor Toto Süper Lig, Yunanistan, Futbol, Yunan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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