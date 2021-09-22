Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Apollon Smirnis'i 4-1 yendi.
Ligin 3. haftasında Apollon Smirnis'i konuk eden Olympiakos, Soares (2), Masouras ve Vrousai'nin kaydettiği gollerle karşılaşmayı kazandı.
Olympiakos puanını 7'ye yükseltirken, Apollon Smirnis üçüncü maçında da puan alamadı.
Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde 3 puanı hanesine yazdırdı - Son Dakika Spor