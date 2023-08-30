Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Rade Krunic için teklif yaptı - Son Dakika

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Rade Krunic için teklif yaptı

Olympique Lyon, Fenerbahçe\'nin peşinde olduğu Rade Krunic için teklif yaptı
Son Güncelleme: 30.08.2023 18:29

Fransa Ligi ekiplerinden Olympique Lyon, Milan forması giyen Rade Krunic'i transfer etmek için harekete geçti. Fransız ekibinin Milan'a 12 milyon euroluk teklifte bulunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe de Krunic transferinde ısrarını sürdürüyor.

Transferin son günlerine girilirken Olympique Lyon'dan orta saha için bir hamle geldi. Fransız ekibi, Fenerbahçe'nin de uzun zamandır radarında olduğu Rade Krunic'e teklif yaptı.

12 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Di Marzio'nun haberine göre, Lyon, Krunic'i transfer etmek için Milan ile temasa geçti. Fransız ekibinin Krunic için Milan'a 12 milyon euroluk teklif yapıp beklemeye geçtiği kaydedildi.

HOCASI BIRAKMIYOR

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, 4-1 kazanılan Torino maçından sonra yaptığı açıklamada Pioli'yi satmak istemediklerini belirterek ''Krunic takımda kalacak'' demişti.

FENERBAHÇE UZUN ZAMANDIR PEŞİNDE

Öte yandan Fenerbahçe de bir süredir Krunic transferinde ısrarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oyuncuyu takımda görmeyi çok isterken Krunic'te sarı-lacivertlilere sıcak bakıyor. Edin Dzeko'nun, vatandaşı ve Bosna Hersek Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Rade Krunic ile sık sık görüştüğü de biliniyor.

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin aylardır peşinde olduğu Rade Krunic için teklif yaptı

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Son Dakika Spor Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Rade Krunic için teklif yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Rade Krunic için teklif yaptı - Son Dakika
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