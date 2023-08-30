Olympique Lyon, Fenerbahçe\'nin peşinde olduğu Rade Krunic için teklif yaptı

Transferin son günlerine girilirken Olympique Lyon'dan orta saha için bir hamle geldi. Fransız ekibi, Fenerbahçe'nin de uzun zamandır radarında olduğu Rade Krunic'e teklif yaptı.

12 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Di Marzio'nun haberine göre, Lyon, Krunic'i transfer etmek için Milan ile temasa geçti. Fransız ekibinin Krunic için Milan'a 12 milyon euroluk teklif yapıp beklemeye geçtiği kaydedildi.

HOCASI BIRAKMIYOR

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, 4-1 kazanılan Torino maçından sonra yaptığı açıklamada Pioli'yi satmak istemediklerini belirterek ''Krunic takımda kalacak'' demişti.

FENERBAHÇE UZUN ZAMANDIR PEŞİNDE

Öte yandan Fenerbahçe de bir süredir Krunic transferinde ısrarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oyuncuyu takımda görmeyi çok isterken Krunic'te sarı-lacivertlilere sıcak bakıyor. Edin Dzeko'nun, vatandaşı ve Bosna Hersek Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Rade Krunic ile sık sık görüştüğü de biliniyor.