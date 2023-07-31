Ömer Faruk Beyaz, Hatayspor ile prensipte anlaştı - Son Dakika
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Ömer Faruk Beyaz, Hatayspor ile prensipte anlaştı

31.07.2023 11:49

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan ancak istediği performansı gösteremeyen Ömer Faruk Beyaz, Hatayspor ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun transferini, Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel' bizzat istedi.

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılarak Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ömer Faruk Beyaz, burada istediği performansı gösteremeyince kısa sürede gözden düştü. Geleceği konusunda karar verme aşamasında olan genç yıldızın yolu yeniden Süper Lig'e düşüyor.

VOLKAN DEMİREL BİZZAT İSTEDİ

Hatayspor, Fenerbahçe altyapısından yetişip Stuttgart'a transfer olan ofansif orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Volkan Demirel'in oyuncuyu bizzat istediği belirtildi.

YORUMLAR (1)
  • Ali Arslan: Gönderin gitsin kesinlikle hiç birsey olmaz dediğim Ömer Faruk beni yanıltmayacağından o kadar emindim ki, volkan a gelince bu hali saha oyuncusundan medet umuyor inanılır gibi degil Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Volkan Demirel, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Faruk Beyaz, Hatayspor ile prensipte anlaştı - Son Dakika


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