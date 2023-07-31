Ömer Faruk Beyaz, Hatayspor ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılarak Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ömer Faruk Beyaz, burada istediği performansı gösteremeyince kısa sürede gözden düştü. Geleceği konusunda karar verme aşamasında olan genç yıldızın yolu yeniden Süper Lig'e düşüyor.
Hatayspor, Fenerbahçe altyapısından yetişip Stuttgart'a transfer olan ofansif orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Volkan Demirel'in oyuncuyu bizzat istediği belirtildi.
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