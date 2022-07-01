Ömer Faruk Yurtseven: "ABD'de Türkiye'yi bilmeyen insanlar var ve onlara öğretebilmek, gösterebilmek ayrı bir his" - Son Dakika
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Ömer Faruk Yurtseven: "ABD'de Türkiye'yi bilmeyen insanlar var ve onlara öğretebilmek, gösterebilmek ayrı bir his"

01.07.2022 09:55

- Ömer Faruk Yurtseven: "ABD'de Türkiye'yi bilmeyen insanlar var ve onlara öğretebilmek, gösterebilmek ayrı bir his" A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven: "Sezonun yeni bitmesine rağmen morallerin yüksek olması herkesteki o hırsı gösteriyor" "Büyük...

- Ömer Faruk Yurtseven: "ABD'de Türkiye'yi bilmeyen insanlar var ve onlara öğretebilmek, gösterebilmek ayrı bir his"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven:

"Sezonun yeni bitmesine rağmen morallerin yüksek olması herkesteki o hırsı gösteriyor"

"Büyük Britanya maçında hızlı başlayıp, güçlü bitirmemiz gerekecek"

İSTANBUL - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven, NBA'de oynamanın sorumluluğunun da büyük olduğunu söyleyerek, "Her maça çıktığında insanlar biliyor, 'Bu Türkiye'den bir oyuncu.' ABD'de Türkiye'yi bilmeyen insanlar var ve onlara öğretebilmek, gösterebilmek ayrı bir his" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında 3 Temmuz Pazar günü Büyük Britanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde millilerin başarılı oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Takımın durumunun iyi ve moralinin yerinde olduğunu söyleyen Yurtseven, "Sezonların yeni bitmesine rağmen enerjiler de yerinde. Onu görmek çok iyi. Çünkü bir hırs var, Türkiye ismini gerektiği yere koymak için. Önemli bir maç olduğunu bildiğimiz için ciddiye alırsak kazanabileceğimiz bir maç. Hızlı başlayıp, güçlü bitirmemiz gerekecek. Herkes hazır. Sezonun yeni bitmesine rağmen morallerin yüksek olması herkesteki o hırsı gösteriyor. Bu da pozitif. Ergin hocanın özgüveni, kazanma isteğiyle de birleştirince, Ergin hocanın şampiyon söylediğini duydum, bu söylediğinin yüzde iki yüz arkasındayım. Kim olursa olsun savaştığımız sürece bir şansımız var. Biz de onu yapacağız" diye konuştu.

NBA'de Miami Heat'te oynayan 24 yaşındaki basketbolcu, bu sezonki performansı için, "16 maçlık süreç oldukça iyiydi. Ben bunu 82 maça, play-off'ları da eklersen 100 maça yaymak istiyorum. Onun için oynamam gerekiyor. Şu anki tek hedefim ve odağım oynamak, oynama süresi" şeklinde konuştu.

"ABD'de Türkiye'yi bilmeyen insanlar var ve onlara öğretebilmek, gösterebilmek ayrı bir his"

NBA'de bir Türk olarak oynamanın nasıl bir duygu olduğunu anlatan Ömer Faruk Yurtseven, "NBA'de oynayan Türk oyuncular olarak çok az kişi olduğumuz için bir yandan da gururlandırıyor. Sorumluluğu da çok büyük oluyor. Her maça çıktığında insanlar biliyor, 'Bu Türkiye'den bir oyuncu.' ABD'de Türkiye'yi bilmeyen insanlar var ve onlara öğretebilmek, gösterebilmek ayrı bir his" ifadelerini kullandı.

Son olarak A Milli Basketbol Takımı'ndaki ve gelecek sezonki kişisel hedefleri için de başarılı basketbolcu, "Eurobasket'teki hedefimiz şampiyonluk. Bunun temelini zaten şimdi atmaya başladık. NBA sezonu olarak hedeflerim büyük. Şu an onları açıklamak için çok erken" dedi.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Faruk Yurtseven: 'ABD'de Türkiye'yi bilmeyen insanlar var ve onlara öğretebilmek, gösterebilmek ayrı bir his' - Son Dakika

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