Ömer Faruk Yurtseven, Utah Jazz ile anlaştı

Geçtiğimiz sezon Miami Heat formasıyla NBA'de final oynayan Ömer Faruk Yurtseven ligdeki üçüncü sezonda Utah Jazz forması giyecek. Miami Heat formasıyla ligde iki sezon geçiren Ömer Faruk Yurtseven yeni sezon için Utah Jazz ile anlaşmaya vardı.

ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Miami Heat formasıyla ligde iki sezon geçiren Ömer Faruk Yurtseven yeni sezon için Utah Jazz ile anlaşmaya vardı Miami'deki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu ikinci sezonda da takımıyla birlikte final oynamıştı.

GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİ VAR

Doğu konferansında şampiyonluk yaşayan milli oyuncu önümüzdeki sezon Utah'la batı konferansında mücadele edecek Hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yurtseven'in, Utah Jazz forması altında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.