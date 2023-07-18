Ömer Faruk Yurtseven, Utah Jazz ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Ömer Faruk Yurtseven, Utah Jazz ile anlaştı

18.07.2023 00:44

Miami Heat formasıyla NBA'de final oynayan Ömer Faruk Yurtseven, üçüncü sezonunda Utah Jazz forması giyecek. Yurtseven'in performansı ve geniş hayran kitlesiyle Utah Jazz'ta nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Miami Heat formasıyla NBA'de final oynayan Ömer Faruk Yurtseven ligdeki üçüncü sezonda Utah Jazz forması giyecek. Miami Heat formasıyla ligde iki sezon geçiren Ömer Faruk Yurtseven yeni sezon için Utah Jazz ile anlaşmaya vardı.

ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Miami Heat formasıyla ligde iki sezon geçiren Ömer Faruk Yurtseven yeni sezon için Utah Jazz ile anlaşmaya vardı Miami'deki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu ikinci sezonda da takımıyla birlikte final oynamıştı.

GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİ VAR

Doğu konferansında şampiyonluk yaşayan milli oyuncu önümüzdeki sezon Utah'la batı konferansında mücadele edecek Hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yurtseven'in, Utah Jazz forması altında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

NBA'de final oyanayan Ömer Faruk Yurtseven Utah Jazz'la anlaştı
YORUMLAR
500

Ömer Faruk Yurtseven, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Faruk Yurtseven, Utah Jazz ile anlaştı - Son Dakika


Son Dakika
01:15 Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalık sonrası konuştu
01:11 Galatasaray taraftarı endişeli! Wanda Nara, sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu
00:45 Kayseri'de Yabancı Uyruklu Kadınla Evlilik Yapan Adam İntihar Etti
00:43 1 buçuk ay önce yabancı uyruklu kadınla evlenen adam intihar etti
00:42 Ömer Faruk Yurtseven, Utah Jazz ile anlaştı
00:38 NBA'de final oyanayan Ömer Faruk Yurtseven Utah Jazz'la anlaştı
00:14 Çanakkale'de Kızılkeçili Köyü yakınlarında orman yangına müdahele devam ediyor
00:12 Çanakkale'de alevler 30 saati aşkın süredir söndürülemedi! Yerleşim yerleri tahliye ediliyor
00:05 Yunanistan'da Orman Yangınları Devam Ediyor
00:01 Yunanistan'daki yangın hala kontrol altına alınamadı! Alevler Atina'ya yaklaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2023 01:46:01. #1.13#
SON DAKİKA: Ömer Faruk Yurtseven, Utah Jazz ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement