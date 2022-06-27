Ömürcan Artan, Gaziantep FK'da - Son Dakika
Üye Girişi

Ömürcan Artan, Gaziantep FK'da

27.06.2022 13:46
Ömürcan Artan, Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Ömürcan Artan'ı üç yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Ömürcan Artan'ı üç yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Ömürcan Artan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 27 Temmuz 1999 tarihinde Ankara'da doğan ve futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ömürcan, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 32 lig maçına çıkarak 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği forması giyen başarılı futbolcu Ömürcan Artan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Ömürcan Artan'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Gaziantep'te hakeme çirkin saldırı kamerada Son dakika haberi... Gaziantep'te hakeme çirkin saldırı kamerada İslahiye Belediyesi bahar futbol turnuvası başladı İslahiye Belediyesi bahar futbol turnuvası başladı
Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömürcan Artan, Gaziantep FK'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:40 Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur
13:10 Kılıçdaroğlu'ndan Türk Ocakları'nın İslam dünyası sempozyumunda Karl Marx sözleri: Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 13:52:30. #1.12#
SON DAKİKA: Ömürcan Artan, Gaziantep FK'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement