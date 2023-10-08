Omzu çıkan milli futbolcu Ozan Kabak, Hırvatistan ve Letonya maçlarında yok - Son Dakika

Omzu çıkan milli futbolcu Ozan Kabak, Hırvatistan ve Letonya maçlarında yok

Son Güncelleme: 08.10.2023 15:56

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın, Hoffenheim'ın Werder Bremen ile oynadığı maçta omzu çıktı. 23 yaşındaki stoper, A Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı maçlarda kadroda yer almayacak.

Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak'ın Werder Bremen maçında geçirdiği sakatlık sonrası durumu belli oldu. Omuzu çıkan futbolcu, A Milli Takım'ın oynayacağı maçlarda kadroda olmayacak.

2 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Alman basınında yer alan habere göre, 23 yaşındaki milli stoperin Werder Bremen ile oynanan karşılaşmada omuzu çıktı. Ozan Kabak, A Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmada kadroda olmayacak.

Omzu çıkan Ozan Kabak, A Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya maçlarında yok

SIRADAKİ RAKİP HIRVATİSTAN

A Milli Takım, 12 Ekim'de Hırvatistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 15 Ekim'de ise Letonya ile karşı karşıya gelecek.

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Son Dakika Spor Omzu çıkan milli futbolcu Ozan Kabak, Hırvatistan ve Letonya maçlarında yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Omzu çıkan milli futbolcu Ozan Kabak, Hırvatistan ve Letonya maçlarında yok - Son Dakika
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