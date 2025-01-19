Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı - Son Dakika
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Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

Onana\'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

Manchester United, Premier Lig'in 22. haftasında kaleci Onana'nın hatasının damga vurduğu maçta Brighton'a 3-1 yenildi. ManU, bu sonuçla 131 yıl sonra ilk kez ligde oynadığı ilk 12 iç saha maçında 6 mağlubiyet almış oldu.

19.01.2025 19:53
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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United ile Brighton karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Brighton 3-1'lik skorla kazanırken 131 yıl sonra bir ilk yaşandı.

Brighton, henüz 5. dakikada Yankuba Minteh ile öne geçti. Bruno Fernandes, 23. dakikada penaltı noktasından skora dengeyi getirdi. 53. dakikada Joao Pedro ile fileleri havalandıran ancak VAR'a takılan Brighton, 60. dakikada Kaoru Mitoma ile bir kez daha öne geçti.

ANDRE ONANA'DAN DEV HATA

Manchester United'ın beraberlik golü için büyük baskı kurup oyunu tek kaleye çevirdiği anlarda Andre Onana, sağ kanattan yerden yapılan ortayı kontrol etmek isterken topu sektirdi. Onana'nın bu büyük hatasını değerlendiren Georginio Rutter, 76. dakikada takımını 3-1 üstünlüğe taşıdı. Bu gol, karşılaşmanın da skorunu belirledi.

Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

BRIGHTON'IN SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Manchester United'a karşı oynadığı 16 maçta 8. kez kazanan ve ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Brighton, bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti. Mavi-beyazlılar, bir sonraki haftada Everton'ı ağırlayacak. Öte yandan Brighton'da foram giyen milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle bu maçta oynayamadı.

Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

MANU, 131 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Son 6 maçında 1 kez kazanan ve 4. kez mağlup olan Manchester United, bu sonucun ardından 26 puanda kaldı. Öte yandan İngiliz devi, 131 yıl sonra ilk kez ligde oynadığı ilk 12 iç saha maçında 6 yenilgi aldı. Ligde 10. kez kaybeden Manchester temsilcisi, gelecek hafta Fulham'a konuk olacak.

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Son Dakika Spor Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seyfettin Akyol:
    Onana bizim süper lig de bile kaleye geçemez! 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Altay malı olsaydı keşke kalede 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MİLYAR DOLARLIK M.UNİTED BU IKI SAKAR MEKE KALECİYE KALMIŞ 0 0 Yanıtla
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