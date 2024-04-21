Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı 4-1 sarı-kırmızılı takım kazandı.
Maçta Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğü devam ederken, 90+2. dakikada Carlos Vinicius'un ceza sahası içinde yerde kalması sonrası penaltı kararı verildi.
İşte penaltı anı;
Sarı-kırmızılılarda topun başına oyuna sonradan dahil olan Kerem Aktürkoğlu geçti.Maçta kurtarışlarıyla ön plana çıkan Pendikspor kalecisi Erdem, söz konusu penaltıda Kerem'e gol izni vermedi.
Karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu, bir müddet VAR'ı dinledikten sonra pozisyonu izlemeye gitti. Tonusluoğlu, ceza sahasına erken giren Pendiksporlu futbolcuları tespit etti ve penaltının tekrarlanması kararını verdi.
Tekrar edilen penaltıda topun başına tekrar Kerem Aktürkoğlu geçti ve bu kez meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. Müsabakanın son bölümde başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Kerem önce kaçırdı, sonra attı! İşte tekrarlanan penaltıda yaşananlar - Son Dakika
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