Kerem önce kaçırdı, sonra attı! İşte tekrarlanan penaltıda yaşananlar

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı 4-1 sarı-kırmızılı takım kazandı.

UZATMALARDA PENALTI KARARI

Maçta Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğü devam ederken, 90+2. dakikada Carlos Vinicius'un ceza sahası içinde yerde kalması sonrası penaltı kararı verildi.

İşte penaltı anı;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

KEREM TOPU KALECİYE NİŞANLADI

Sarı-kırmızılılarda topun başına oyuna sonradan dahil olan Kerem Aktürkoğlu geçti.Maçta kurtarışlarıyla ön plana çıkan Pendikspor kalecisi Erdem, söz konusu penaltıda Kerem'e gol izni vermedi.

HAKEM İHLAL TESPİT ETTİ, PENALTI TEKRARLANDI

Karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu, bir müddet VAR'ı dinledikten sonra pozisyonu izlemeye gitti. Tonusluoğlu, ceza sahasına erken giren Pendiksporlu futbolcuları tespit etti ve penaltının tekrarlanması kararını verdi.

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

KEREM BU KEZ HATA YAPMADI

Tekrar edilen penaltıda topun başına tekrar Kerem Aktürkoğlu geçti ve bu kez meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. Müsabakanın son bölümde başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.