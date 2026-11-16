Onikişubatspor, sahasında Afşinspor'u 2-0 mağlup ederek PGL liderliğini korudu - Son Dakika
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Onikişubatspor, sahasında Afşinspor'u 2-0 mağlup ederek PGL liderliğini korudu

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Onikişubatspor, sahasında Afşinspor\'u 2-0 mağlup ederek PGL liderliğini korudu
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde oynanan Kahramanmaraş derbisinde Onikişubatspor, sahasında Afşinspor'u 2-0 mağlup etti. Osman Buğra Uysal'ın 52. dakikadaki ve Canberk Özçakır'ın 78. dakikadaki golleriyle kazanan ev sahibi ekip, liderliğini sürdürdü.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) mücadelesinde oynanan Kahramanmaraş derbisinde Onikişubatspor, sahasında konuk ettiği Afşinspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) alt yapı ve lig heyecanı Kahramanmaraş derbisiyle devam etti. Ligin iddialı ekiplerinden Onikişubatspor ile Afşinspor, Batıpark Adem Şahan Futbol Sahasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla ve kontrollü bir futbolla geçilirken, arzulanan gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Onikişubatspor, 52. dakikada Osman Buğra Uysal'ın kaydettiği golle skoru 1-0 yaptı. Oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılı ekip, 78. dakikada Canberk Özçakır'ın ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan Onikişubatspor, PGL'deki başarılı serisini sürdürdü.

Kaynak: İHA
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