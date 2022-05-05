Ons Jabeur, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tarih yazdı - Son Dakika

Tunuslu Ons Jabeur, bir WTA 1000 turnuvasında finale yükselen ilk Afrikalı tenisçi oldu.

Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) takviminde yer alan Madrid Açık Masters Turnuvası'ndaki tekler yarı finalinde, 8 numaralı seribaşı Jabeur ile dünya sıralamasının 45. basamağındaki Ekaterina Alexandrova karşı karşıya geldi.

Rus rakibini 1 saat sonunda 2-0 (6-2, 6-3) mağlup eden Jabeur, kariyerinde ilk kez bir WTA 1000 turnuvasında finale yükseldi. 27 yaşındaki Jabeur, bunu başaran ilk Afrikalı tenisçi olarak da kayıtlara geçti.

Jabeur, finalde Jil Teichmann-Jessica Pegula maçının galibiyle karşılaşacak.