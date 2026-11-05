Onuachu, Trabzonspor'un Freiburg'a 1-0 yenildiği maçta şanslara dikkati çekti - Son Dakika
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Onuachu, Trabzonspor'un Freiburg'a 1-0 yenildiği maçta şanslara dikkati çekti

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UEFA Konferans Ligi üçüncü haftasında Trabzonspor, Freiburg'a 1-0 yenildi. Onuachu, iyi oynadıklarını ama çok şans kaçırdıklarını belirterek gol atmayı istediğini, takımın kazanmasının daha önemli olduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya'nın Freiburg takımına 1-0 yenilen Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, "Pek çok şans elde edip bunları değerlendiremedik." dedi.

Onuachu, Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nijeryalı forvet iyi bir maç oynadıklarını belirterek "Kaybetmemize rağmen aslında bugün iyi bir maç oynadık, iyi bir maç çıkardık diyebilirim. Çünkü karşımızda zor bir rakip vardı. Ona rağmen pek çok şans elde edip bunları değerlendiremedik." diye konuştu.

Bazı maçlara sonradan girmesi ve geçen sezon gol kralı olmasının üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığı sorulan Onuachu, şunları kaydetti:

"Tabii ki bir forvet olarak ben de gol atmak istiyorum ancak burada takımın kazanması, iyi futbol oynaması önemli ki zaten bunu yapıyor. Takım kazandığı zaman aslında çok da bir sorun yok ama tabii ki fırsat geldiği zaman ben de gol atmak isterim. Takım iyi olduğu sürece ben de takıma katkı yapmak isterim."

Maçta penaltı beklediği 2 pozisyonla ilgili düşüncelerini açıklayan Onuachu, "Aslında burada hakem kararı önemli olabilir. Çünkü yüzde 50, yüzde 50 bir durum vardı. Arkamdan ittirildim ama burada nihai kararı verecek olan hakemdi." ifadesini kullandı.

Salah'la oynamanın kendilerine çok şey kattığını vurgulayan Onuachu, "Herkes Salah gibi bir yıldızla tanışmak ister. Kendisi dünya yıldızı tecrübesiyle bize çok fazla şey katıyor. Bize olumlu yönde etki sağlıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
TrabzonsporKonferansFreiburgSporSon Dakika

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