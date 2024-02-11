Onuachu ve Pepe, Trabzonspor taraftarlarıyla yeniden buluşmayı bekliyor - Son Dakika
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Onuachu ve Pepe, Trabzonspor taraftarlarıyla yeniden buluşmayı bekliyor

Onuachu ve Pepe, Trabzonspor taraftarlarıyla yeniden buluşmayı bekliyor

Trabzonsporlu futbolcular Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydikleri için bir süredir uzak kaldıkları Trabzonspor taraftarlarıyla yeniden buluşmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Onuachu ve Pepe, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda taraftarlara mesaj yolladı. Afrika Uluslar Kupası bugün final maçıyla sona erecek.

11.02.2024 16:09
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Trabzonsporlu futbolcular Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, bordo-mavili takımın taraftarlarıyla yeniden buluşmayı beklediklerini söyledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydikleri için Trabzonspor'dan bir süredir uzak olan Onuachu ve Pepe, taraftarlara mesaj yolladı.

Onuachu, videoda "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Sizleri tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Pepe ise "Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu mesajı size desteğimi ve sevgimi paylaşmak için hazırladım. Geri dönüp Trabzonspor formasını giymek için sabırsızlanıyorum. Hızlı şekilde geri dönmeyi umuyorum. Görüşmek üzere." diye konuştu.

Öte yandan, 13 Ocak'ta başlayan Afrika Uluslar Kupası, bugün final maçıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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