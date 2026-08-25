Onur Efe Altay\'a Dönüyor

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da sözleşmesi biten kanat oyuncu Onur Efe takıma dönüyor. Yeni sezon öncesi Gaziemir Spor'la idmanlara çıkan 24 yaşındaki oyuncunun resmi sözleşme imzalamadığı ve tekrar Altay'a geleceği ifade edildi. Gaziemir'in de Onur Efe'nin dönüşü konusunda Altay'a sorun çıkarmadığı, ufak detayların çözülmesinin ardından Onur Efe'nin yeni sezonda yeniden siyah-beyazlı formayı terleteceği kaydedildi. Altay altyapısından yetişen oyuncu, geçen sezon İzmir ekibinde 10 resmi maça çıktı. Toplam 900 dakika süre alan Onur Efe; 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.