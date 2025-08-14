Onur Efe Altay'a Dönüyor, Mehmet Gündüz Veda Ediyor - Son Dakika
Onur Efe Altay'a Dönüyor, Mehmet Gündüz Veda Ediyor

Onur Efe Altay\'a Dönüyor, Mehmet Gündüz Veda Ediyor
14.08.2025 10:01  Güncelleme: 10:06
TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Altay'da hareketli günler yaşanıyor. Onur Efe, Aksaray Belediyespor ile anlaşmasına rağmen eski takımı Altay'a geri dönerken, Mehmet Gündüz alacaklarının ödenmemesi üzerine takımdan ayrıldı.

Altay'da sezonun bitmesiyle sözleşmesi sona eren ve 68 Aksaray Belediyespor'la anlaşan Onur Efe, çeşitli sebeplerden dolayı Aksaray kampını bırakarak eski takımı Altay'a geri döndü.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. 4 yıldır transfer tahtası kapalı olan ve geçtiğimiz günlerde 3 dönem daha transfer yasağı cezası alan Altay, mevcut oyuncularını takımda tutma çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibinde sezonun tamamlanmasıyla birlikte birçok oyuncu yol ayrımına giderken, bunu tercih eden oyunculardan birisi de Onur Efe oldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bonservisine eline alarak ilk olarak Iğdır FK ile anlaşmaya vardı ve takımın kampına katıldı. Daha sonra ise kısa bir süre geçtikten sonra genç oyuncu, flaş bir kararla takımdan ayrıldı ve tekrar kendisine kulüp arayışına girdi. Bu süreçte ise TFF 2. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'la prensip anlaşmasına vardı yine takımın kampına katıldı. Onur Efe, buradan da çeşitli sebeplerden dolayı ayrılıp eski takımı olan Altay'a geri döndü. Böylece 23 yaşındaki oyuncu, yeni sezon itibarıyla tekrar Altay forması giymeye devam edecek.

Mehmet Gündüz, Altay'a veda etti

Altay'da alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yollayıp, 30 günlük yasal sürede ödeme yapılmaması üzerine takımdan ayrılan Mehmet Gündüz, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı gerçekleştirdi.

Mehmet Gündüz'ün veda mesajı şöyle:

"3 yıldır gururla formasını terlettiğim Altay Spor Kulübü'nden, bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım.

Bu süreçte üzerimde emeği olan kulüp başkanlarımıza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp personellerine gönülden teşekkür ederim.

Büyük Altay taraftarı

İyi günde kötü günde, her zaman yanımızda olan; desteği, inancı ve tutkusu ile bize güç veren sizlere sonsuz minnettarım.

Bu büyük camianın bir parçası olmak, hayatım boyunca gururla hatırlayacağım bir onur olarak kalacak." - İZMİR

Kaynak: İHA

