Onur Efe, Altay\'ın En Skorer Oyuncusu Oldu

Altay'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Onur Efe, bu sezon 4 gol atarak takımının en skorer oyuncusu olurken, performansıyla da dikkat çekti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, topladığı 18 puanla 17. sırada bulunuyor. Transfer yasağı olan ve ekonomik problemlerle uğraşan siyah-beyazlılar, kadrosunun büyük bir bölümünü altyapıdan çıkardığı oyunculardan oluşturuyor. Ligde 25 hafta itibarıyla 20 gol atarak pek fazla üretkenlik gösteremeyen İzmir ekibinde, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Onur Efe performansıyla dikkat çekti. Bu sezon sağ bek ve sağ kanat pozisyonlarında görev yapan genç oyuncu, 23 müsabakada forma giydi. Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Beykoz Anadolu ağlarını birer kez sarsan Onur Efe, İnegölspor'a da 2 gol atarak toplam 4 kez gol sevinci yaşadı. Altyapı patentli futbolcu, takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Takımın en fazla süre alan ikinci oyuncusu

Bu sezon Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın en fazla görev verdiği isimlerden biri olan Onur Efe, şu ana kadar ligde 2 bin 19 dakika süre aldı. Onur Efe, 2 bin 90 dakika sahada kalan Yunus Efe Sarıkaya'dan sonra takımının en çok süre alan oyuncusu oldu. - İZMİR