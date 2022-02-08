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Onur Gözbaşı: "Güzel günler göreceğiz demiştik, güzel günler görüyoruz" - Son Dakika

Onur Gözbaşı: "Güzel günler göreceğiz demiştik, güzel günler görüyoruz"

08.02.2022 23:23

- Onur Gözbaşı: "Güzel günler göreceğiz demiştik, güzel günler görüyoruz" Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, "Güzel futbol oynuyoruz.

- Onur Gözbaşı: "Güzel günler göreceğiz demiştik, güzel günler görüyoruz"

İSTANBUL - Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, "Güzel futbol oynuyoruz. Planlı, kontrollü, hedefleri olan bir takımız. Güzel günler göreceğiz demiştik güzel günler görüyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz" diye konuştu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale yükselen Kayserispor'da Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını ve maç içerisinde çok heyecanlandıklarını belirten Gözbaşı, "Her şeyden evvel bizi Malatya'dan takip eden başta başkanımız olmak üzere hemşehrilerimize bu galibiyeti armağan ediyoruz. Hocamızın yanından geldim şimdi öncelikle teşekkürler ve tebrikler. 10 kişi kaldılar, ağır zeminde çok iyi mücadele ettiler. Kayserispor, kupada da ligde de yürüyecek. Güzel futbol oynuyoruz. Planlı, kontrollü, hedefleri olan bir takımız. Güzel günler göreceğiz demiştik güzel günler görüyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Taraftarımızın verdikleri destekleri burada hissettik, tekrar teşekkür ediyoruz. Özellikle bugün Ramazan'ın gol atması da her futbolcumuzun takıma ne kadar bağlı olduğunu, bu takımın bir parçası olduğunu göstermesi açısından önemliydi. Bizim için ayrı bir sevinç oldu. Bugün burada bu şartlarda galibiyet almak bizi daha da çok motive edecek. Çok sevinçliyiz" şeklinde konuştu.

Onur Gözbaşı: Güzel günler göreceğiz demiştik, güzel günler görüyoruz
Onur Gözbaşı: Güzel günler göreceğiz demiştik, güzel günler görüyoruz
Onur Gözbaşı: Güzel günler göreceğiz demiştik, güzel günler görüyoruz

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Türkiye Kupası, Kayserispor, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Onur Gözbaşı: 'Güzel günler göreceğiz demiştik, güzel günler görüyoruz' - Son Dakika Spor


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