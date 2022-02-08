Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen Yukatel Kayserispor'un kulüp başkan yardımcısı Onur Gözbaşı, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Ülker Stadı'nda yapılan maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Bu galibiyeti başta başkanımız olmak üzere tüm hemşerilerimize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmanın büyük bölümünü 1 kişi eksik oynadıklarını aktaran Onur Gözbaşı, "Oyuncularımızı kutluyor ve teşekkür ediyoruz. 10 kişi kaldılar, ağır zeminde çok iyi mücadele ettiler. Kayserispor, kupada da ligde de yürüyecek. Güzel futbol oynuyoruz. Planlı, kontrollü, hedefleri olan bir takımız. 'Güzel günler göreceğiz.' demiştik ve güzel günler görüyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Taraftarlarımızın verdiği desteği burada hissettik, teşekkür ediyoruz. Özellikle bugün Ramazan'ın (Civelek) gol atması da her futbolcumuzun takıma ne kadar bağlı olduğunu göstermesi açısından önemliydi. Bizim için ayrı bir sevinç oldu. Bugün burada, bu şartlarda galibiyet almak bizi daha da çok motive edecek. Çok sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.