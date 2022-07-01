Onuralp Bitim: "Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyup, galibiyetle ayrılacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Onuralp Bitim: "Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyup, galibiyetle ayrılacağız"

01.07.2022 10:54
Onuralp Bitim: "Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyup, galibiyetle ayrılacağız"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Onuralp Bitim, Büyük Britanya maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Kendimizi hep en iyi takım olarak görüp, ona göre oynamaya çalışacağız. Kesinlikle galibiyet için sahaya çıkacağız.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Onuralp Bitim, Büyük Britanya maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Kendimizi hep en iyi takım olarak görüp, ona göre oynamaya çalışacağız. Kesinlikle galibiyet için sahaya çıkacağız. Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyup, galibiyetle ayrılacağız" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında 3 Temmuz Pazar günü Büyük Britanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde millilerin başarılı oyuncusu Onuralp Bitim, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'da oldukları için hem mutlu hem de şanslı olduklarını söyleyen Bitim, "Güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Bazı oyuncular olarak erkenden başladık. Final serisi oynayanlar da sonradan bize katıldı. Başından beri her türlü şekilde hazırlandık. Bence hazırlığımızı çok iyi yaptık. Öncellikle İngiltere maçı ardından da şampiyona için bence çok güzel adımlar izliyoruz. Bence maça her anlamda hazırız. Rakip sonuçta iyi bir takım ama hem şu an hem şampiyonada bizim karşılaşacağımız her takım iyi olacak. Biz de çok iyi bir takımız. Kendimizi hep en iyi takım olarak görüp, ona göre oynamaya çalışacağız. Kesinlikle galibiyet için sahaya çıkacağız. Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyup, galibiyetle ayrılacağız. Diğer grupta da güçlü rakiplerimiz olacak. Bence maç maç bakılması gereken bir süreç. Her maça ayrı şekilde hazırlanıp, her maça elimizden gelenin en iyisiyle çıkarsak bence güzel sonuçlar alacağız" diye konuştu.

"Hayallerime ulaşmaya çalışacağım değil, ulaşacağım"

Bireysel olarak güzel bir sezon geçtiğini belirten 23 yaşındaki oyuncu, "İstediklerimi sahaya yansıttığım bir sezondu. Çok şükür sezonu da sağlıklı bitirebildim. Bu benim için başlangıç sezonuydu. Buradan bunun teminatını verebilirim. Bundan sonra her sene üstüne daha fazla koyarak çocukluğumdan beri her verdiğim röportajdaki hayallerime (NBA) ulaşmaya çalışacağım değil, ulaşacağım. En kısa zamanda umarım önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
U18 Erkek Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı U18 Erkek Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı Fedakar dede Türkiye'nin en iyi otizm profesörü ile sözleşme imzalamıştı, alanında uzmanlar eğitime başladı Fedakar dede Türkiye'nin en iyi otizm profesörü ile sözleşme imzalamıştı, alanında uzmanlar eğitime başladı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onuralp Bitim: 'Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyup, galibiyetle ayrılacağız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
10:20 Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 10:57:52. #1.13#
SON DAKİKA: Onuralp Bitim: "Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyup, galibiyetle ayrılacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement