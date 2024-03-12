Onuralp Bitim'in 17 sayılık performansı Bulls'ün mağlubiyetinde yeterli olmadı - Son Dakika
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Spor

Onuralp Bitim'in 17 sayılık performansı Bulls'ün mağlubiyetinde yeterli olmadı

NBA'de milli basketbolcu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls, sahasında Dallas Mavericks'e 127-92 mağlup oldu. Bitim, 17 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle oynayarak kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı.

12.03.2024 10:51  Güncelleme: 11:06
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NBA'de milli basketbolcu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls, sahasında karşılaştığı Dallas Mavericks'e 127-92 mağlup oldu. Müsabakada 17 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle oynayan Onuralp Bitim, takımının en skorer ismi olurken, NBA kariyerindeki en iyi istatistiklerine ulaştı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 6 maçla devam etti. Milli basketbolcu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Doğu Konferansı ekibi Chicago Bulls, konuk ettiği Batı Konferansı temsilcisi Dallas Mavericks'e 127-92'lik skorla yenildi. 37. galibiyetini kazanan Mavericks'te Luka Doncic 27 sayı, 12 ribaund, 14 asistle üst üste 7. kez triple-double yaptı. Konuk takımda Dereck Lively 22 sayı, 7 ribaund, Daniel Gafford 20 sayı, 7 ribaund, Kyrie Irving de 14 sayıyla galibiyete katkı verdi. Bulls'ta ise 25 dakika parkede kalan milli basketbolcu Onuralp Bitim, 17 sayı, 5 ribaund, 1 asistle takımının en skorer ismi olurken, NBA kariyerinin de en iyi istatistiklerini elde etti. 34. mağlubiyetini yaşayan ev sahibinde DeMar DeRozan 13 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Nikola Vucevic 13 sayı, 6 ribaund, 2 asist, Coby White da 12 sayıyla oynadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şu şekilde:

Detroit Pistons: 114 - Charlotte Hornets: 97

Cleveland Cavaliers: 111 - Phoenix Suns: 117

San Antonio Spurs: 102 - Golden State Warriors: 112

Chicago Bulls: 92 - Dallas Mavericks: 127

Denver Nuggets: 125 - Toronto Raptors: 119

Portland Trail Blazers: 99 - Boston Celtics: 121 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Onuralp Bitim'in 17 sayılık performansı Bulls'ün mağlubiyetinde yeterli olmadı - Son Dakika

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