Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni 75-68 yendi

Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Sinem Tetik Akbayrak, Batuhan Söylemezoğlu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 23, Perez 9, Erdi Gülaslan, Emircan Koşut 9, Bruinsma 2, Franke 19, Thomas 7, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 4, Murat Erensoy
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 9, Boutsiele 8, Taylor 9, Cavanaugh 8, Bouteille 7, Egehan Arna 5, Scrubb 19, Berkay Candan 3, Egemen Güven, Can Maxim Mutaf
1. Periyot: 19-21
Devre: 36-37
3. Periyot: 57-50
Beş faulle çıkan: 34.11 Taylor (Bahçeşehir Koleji)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 75-68 yendi.
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Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında adı geçtiği öne sürülen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal açıklama yaptı. Yeşildal, "Yalan olduğu şuradan belli; Hatay'da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi manipüle ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan'la da öncesinde bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim." dedi.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda Türkiye, kadınlarda şampiyonluğu elde etti. Türkiye, topladığı 180 puanla takım halinde birinci oldu. Turnuva serbest stil, kadınlar ve grekoromen stildeki müsabakalarla sona erdi. Grekoromen stilde İran birinci olurken, Türkiye ikinci sırada yer aldı. Serbest stilde ise İran birinci, Türkiye ikinci oldu. Kadınlarda madalya kazanan sporcular da açıklandı.
İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirdiğini duyurdu. Tudor, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Lazio, Serie A'da 9. sırada yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Antrenmana tüm oyuncular katıldı ve milli takım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü için Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Ümit Milliler, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek ve ardından Gürcistan ve İtalya maçlarına çıkacak.
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