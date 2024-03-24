Onvo Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray Ekmas'ı uzatmada mağlup etti

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar, Dee Bost 28, Göksenin Köksal 2, McCormack 15, Sadık Emir Kabaca 20, Walden 5, Karahan Efeoğlu 8, Halilovic 7, Prepelic 11, Rafi Ömer Oralkan
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 27, Perez 15, Leon Apaydın, Bruinsma 13, Emircan Koşut 10, Franke 20, Thomas 12, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2
1. Periyot: 27-18
Devre: 44-43
3. Periyot: 65-67
Normal süre: 85-85
Beş faulle çıkanlar: 37.38 Bruinsma (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 44.50 Prepelic (Galatasaray Ekmas)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, normal süresi 85-85 tamamlanan maçta Galatasaray Ekmas'ı birinci uzatma bölümü sonunda 101-96 mağlup etti.
Bu sonuçla Büyükçekmece Basketbol, ligde 10. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 12. yenilgisini yaşadı.
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, topla ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman, topa sahip olma çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı. Galatasaray, yarın gideceği Antalya'da kamp yapacak ve Hatayspor maçı hazırlıklarına 28 Mart'a kadar devam edecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma, pas çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı. Galatasaray, yarın Antalya kampında yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta oynanan müsabakada Alaçamspor, evinde Çarşambaspor'a 3-2 yenildi. Çarşambaspor, ilk yarıda attığı 2 golle öne geçerken, Alaçamspor ikinci yarıda bulduğu gollerle beraberliği sağladı. Ancak Çarşambaspor, son dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı. Alaçamspor, bir sonraki maçta Perşembespor'a konuk olacakken, Çarşambaspor evinde Bartınspor'u ağırlayacak.
TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Eynesil Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Goller Furkan Mızrak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Efe Altunkara ve Ahmet Can Arık'tan geldi.
Pazarspor, TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta karşılaşmasında Eynesil Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Teknik direktör Taşkın Göngör, kalan 4 maçta da maksimum puanları alıp ligi bitirmek istediklerini söyledi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maç yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası 5. Edirne Kupası yüzme müsabakaları, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçme ve final yarışlarıyla sona erdi. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Moldova, Portekiz, Azerbaycan ve Lübnan'dan 400 sporcu katıldı. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan, müsabakaların başarılı geçtiğini belirterek, önümüzdeki günlerde yapılacak milli takım seçme yarışları ve olimpiyat akredite yarışlarının önemine dikkat çekti ve sporculara başarılar diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında Fenerbahçe Opet'in başarısında emeği geçen sporcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve taraftarları da kutladı.
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