Onvo Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray Ekmas'ı uzatmada mağlup etti - Son Dakika
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Onvo Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray Ekmas'ı uzatmada mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, normal süresi 85-85 tamamlanan maçta Galatasaray Ekmas'ı birinci uzatma bölümü sonunda 101-96 mağlup etti. Bu sonuçla Büyükçekmece Basketbol, ligde 10. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 12. yenilgisini yaşadı.

24.03.2024 20:39  Güncelleme: 20:41
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar, Dee Bost 28, Göksenin Köksal 2, McCormack 15, Sadık Emir Kabaca 20, Walden 5, Karahan Efeoğlu 8, Halilovic 7, Prepelic 11, Rafi Ömer Oralkan

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 27, Perez 15, Leon Apaydın, Bruinsma 13, Emircan Koşut 10, Franke 20, Thomas 12, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2

1. Periyot: 27-18

Devre: 44-43

3. Periyot: 65-67

Normal süre: 85-85

Beş faulle çıkanlar: 37.38 Bruinsma (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 44.50 Prepelic (Galatasaray Ekmas)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, normal süresi 85-85 tamamlanan maçta Galatasaray Ekmas'ı birinci uzatma bölümü sonunda 101-96 mağlup etti.

Bu sonuçla Büyükçekmece Basketbol, ligde 10. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 12. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Onvo Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray Ekmas'ı uzatmada mağlup etti - Son Dakika

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