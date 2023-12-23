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Onvo Büyükçekmece, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u farklı yendi - Son Dakika
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Onvo Büyükçekmece, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u farklı yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Onvo Büyükçekmece, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 103-76 yendi.

Onvo Büyükçekmece, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u farklı yendi
23.12.2023 - 20:11,
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SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Güler, Erhan Gürsel

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Perez 28, Reed 20, Erdi Gülaslan 3, Thomas 2, Bruinsma 22, Ray 10, Can Kurt 2, Leon Apaydın 2, Emircan Koşut 6, Yesukan Onar 3, Ata Kahraman 5

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cruz 9, Luther 24, Dorukhan Engindeniz 9, Duval 3, Terry 10, Russell 6, Kaan Sarıaslan 3, Ege Arar, Mustafa Baki Görür 6, Ayberk Olmaz 6

1'İNCİ PERİYOT: 27-12

DEVRE: 52-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-62

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 103-76 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi Büyükçekmece Basketbol, 6'ncı galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 6'ncı kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
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