Zirve yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin, kritik mücadelede kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin Parma'dan kadrosuna kattığı sol bek Jayden Oosterwolde, kamp kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Joshua King ve Bright Osayi-Samuel kadroya dahil edildi.
Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda sarı kart cezalısı Miguel Crespo ve sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Joao Pedro yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Son Dakika › Spor › Oosterwolde gelir gelmez listeye girdi! İşte Fenerbahçe'nin kritik maçtaki kamp kadrosu - Son Dakika