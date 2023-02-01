Oosterwolde gelir gelmez listeye girdi! İşte Fenerbahçe'nin kritik maçtaki kamp kadrosu - Son Dakika
Üye Girişi

Oosterwolde gelir gelmez listeye girdi! İşte Fenerbahçe'nin kritik maçtaki kamp kadrosu

01.02.2023 16:31

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transfer ettiği Jayden Oosterwolde, gelir gelmez kadroda yer aldı.

Zirve yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin, kritik mücadelede kamp kadrosu belli oldu.

OOSTERWOLDE KADRODA

Fenerbahçe'nin Parma'dan kadrosuna kattığı sol bek Jayden Oosterwolde, kamp kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Joshua King ve Bright Osayi-Samuel kadroya dahil edildi.

CRESPO YOK

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda sarı kart cezalısı Miguel Crespo ve sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Joao Pedro yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

Oosterwolde ayağının tozuyla listeye girdi! Fenerbahçe'nin kritik maçta kamp kadrosu belli oldu
YORUMLAR
500
Oosterwolde ayağının tozuyla listeye girdi! Fenerbahçe'nin kritik maçta kamp kadrosu belli oldu Oosterwolde ayağının tozuyla listeye girdi! Fenerbahçe'nin kritik maçta kamp kadrosu belli oldu Yapacakları bir faulün bedeli çok ağır olabilir! Fenerbahçe'nin 8 yıldız futbolcusu sınırda Yapacakları bir faulün bedeli çok ağır olabilir! Fenerbahçe'nin 8 yıldız futbolcusu sınırda

Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oosterwolde gelir gelmez listeye girdi! İşte Fenerbahçe'nin kritik maçtaki kamp kadrosu - Son Dakika


Son Dakika
18:13 Chelsea'de büyük skandal! Aynı hata 3 kez yapılınca transfer iptal oldu
18:00 MHP'den istifa eden Engin Ayengin CHP'ye katıldı! Rozetini Kılıçdaroğlu taktı
17:14 6 Şubat'ta başlıyor! MEB, okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ücretsiz yemek verecek
17:22 Tek bir önceliği var! Yeni MHK Başkanı Lale Orta'nın ilk hedefi çok net
16:45 Kartal açıklarında gemide iş kazası! Ambar kapaklarına sıkışan işçi hayatını kaybetti
16:45 Tekerlekli sandalyedeki siyahiye kurşun yağdırdılar! ABD polisinin savunması olaydan daha skandal
16:46 Serbest bırakılması tepki çekmişti! Kediyi tekmeleyen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:52 İngiltere'de on binlerce kamu çalışanı "adil maaş" talebiyle son 10 yılın en büyük grevine gitti
16:58 Çocuğunun yanında müstehcen görüntü çeken kadın adli kontrolle serbest
17:06 Galatasaray'ın aksattığı ödeme ortalığı karıştırdı! İzmir ekibi puan silme cezasıyla karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2023 18:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: Oosterwolde gelir gelmez listeye girdi! İşte Fenerbahçe'nin kritik maçtaki kamp kadrosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement