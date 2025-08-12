Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord\'a olay gönderme

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazanarak tur atladı.

OOSTERWOLDE'DEN OLAY GÖNDERME

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde maç biter bitmez olay yaratacak bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, yaptığı paylaşımda,"Kadıköy farklıymış değil mi?' ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Oosterwolde'nin bu paylaşımı sosyal medyada Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Taraftarlar, Oosterwolde'yi destekleyen çok sayıda yorum attı.