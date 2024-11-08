Oosterwolde Ön Çapraz Bağ Ameliyatı Geçirdi

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu geçirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
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