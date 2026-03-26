Oosterwolde, Türkiye-Romanya maçı biter bitmez telefona sarıldı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi.

OOSTERWOLDE'DEN FERDİ PAYLAŞIMI

Sarı-lacivertli ekipte sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Jayden Oosterwolde, Türkiye'nin galibiyetinin ardından eski takım arkadaşı ve yakın dostu Ferdi Kadıoğlu'nu unutmadı.

'KALP GÖZLÜ GÜLÜMSEME' EMOJİSİ İLE PAYLAŞIM

Maçın sona ermesiyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu'nun gol sevincindeki bir karesini takipçileriyle paylaştı. Hollandalı oyuncu, bu kareye "kalp gözlü gülümseme" emojisini ekleyerek eski yol arkadaşına olan desteğini ve hayranlığını dile getirdi.