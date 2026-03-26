Oosterwolde, Türkiye-Romanya maçı biter bitmez telefona sarıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Türkiye'nin Romanya'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Hollandalı oyuncu, eski takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu'nu paylaşarak ''Kalp gözlü gülümseme'' emojisi ekledi.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi.

OOSTERWOLDE'DEN FERDİ PAYLAŞIMI

Sarı-lacivertli ekipte sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Jayden Oosterwolde, Türkiye'nin galibiyetinin ardından eski takım arkadaşı ve yakın dostu Ferdi Kadıoğlu'nu unutmadı.

'KALP GÖZLÜ GÜLÜMSEME' EMOJİSİ İLE PAYLAŞIM

Maçın sona ermesiyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu'nun gol sevincindeki bir karesini takipçileriyle paylaştı. Hollandalı oyuncu, bu kareye "kalp gözlü gülümseme" emojisini ekleyerek eski yol arkadaşına olan desteğini ve hayranlığını dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 23:29:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.