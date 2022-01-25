Oral Arslan'ın ismi Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'na verildi

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden milli sporcu ve antrenör Oral Arslan'ın ismi Adana'da yapılacak olan Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'na verildi.

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Elazığlı milli boksör ve antrenör Oral Arslan'ın ismi Adana'da yapılacak olan Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'na verildi. 28 Ocak - 4 Şubat arasında Adana'da yapılacak olan Oral Arslan Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'na Elazığ'dan 7 sporcu katılacak. Müsabakaya Elazığ'ı temsilen Elazığ Belediyespor'dan Yasin Döndü ve Ahmet Emre Çiftçi, Cemil Döndü Boks Kulübü'nden Emre Akarsu, Telekom Spor Kulübü'nden Enes Akbulut, Doğaneli Spor Kulübü'nden Yusuf Mert Varol, Ahmet Uygur Boks Kulübü'nden Nurettin Yılmaz, Ömer Alan Spor Kulübü'nden Deniz Şengül antrenörler Cemil Döndü ve Abdulkadir Koçak nezaretinde katılacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, şampiyonaya Oral Arslan'ın isminin verilmesinin kendileri adına gurur verici olduğunu kaydederek, "Öncelikle şampiyonada yer alacak sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'na, düzenlenecek olan şampiyonada Oral Arslan hocamızın adının verilmesi hususunda talebimizi iletmiştik. Federasyon talebimizi yerinde bularak Adana'da yapılacak olan şampiyonada Oral Arslan hocamızın ismi yaşatılacaktır. Elazığ geçmişinde boks önemli bir yere ve kültüre sahip, bu branşta yetişen hocalarımız şimdi genç sporcularımıza deneyimlerini aktarıyorlar ve ilimizde emekleri olan hocalarımıza vefa örneği sergiliyorlar, ilimizde de boks çalışmalarının yapıldığı Çok Amaçlı Spor Merkezi boks salonuna Oral Arslan hocamızın adını verdik. İlimizden giden sporcularımız için duygusal ve anlamlı bir müsabaka olacaktır. Bu vesileyle de talebimizi olumlu karşılayan Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç ve Yönetim Kuruluna Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak teşekkür ediyor, merhum Oral Arslan hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - ELAZIĞ