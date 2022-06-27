Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu sona erdi

27.06.2022 14:36
Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu sona erdi

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu sona erdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu sona erdi.

Yaklaşık 550 sporcunun ter döktüğü etkinlikte M3, yıldız, genç, elit, paratriatlon, yaş grubu ve karışık bayrak kategorilerinde, mini triatlon, süper sprint triatlon ve sprint triatlon mesafelerinde yarışlar yapıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, Balıkesir'de gerçekleştirdikleri yarışların kendileri için çok değerli olduğuna değinerek, "Geçtiğimiz yıl burada Avrupa Kupası'nı gerçekleştirdik. Burada çok ciddi destek alıyoruz ve çok ciddi bir potansiyelimiz var. Zaten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz da bizim yönetim kurulu üyemiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yüzme etabı kanalda gerçekleştirilen ülkedeki tek triatlon şampiyonasına 3. kez ev sahipliği yaptı.

YORUMLAR
500
Burhaniye' de U20 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası tamamlandı Burhaniye' de U20 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası tamamlandı Antalyaspor'dan Balıkesir'de çifte zafer Antalyaspor'dan Balıkesir'de çifte zafer
Kaynak: AA

Balıkesir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:35 ABD'de korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun cesedi derin dondurucuda bulundu, çocuğun annesi tutuklandı
14:30 Eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat, konuğu canlı yayında sandalyeden düşünce kahkahasına engel olamadı
14:25 Vatandaşın gözü temmuz zammında! İşte ekonomistlerin üzerinde durduğu 3 formül
14:23 Aslı Enver, siyah bikinisiyle iskeleye uzanarak poz verdi!
14:16 TRT muhabiri, sel haberi sunduğu esnada rögara düştü! O anlar canlı yayında ekranlara geldi
14:03 Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor
13:40 Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur
13:10 Kılıçdaroğlu'ndan Türk Ocakları'nın İslam dünyası sempozyumunda Karl Marx sözleri: Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 14:47:45. #1.12#
SON DAKİKA: Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement