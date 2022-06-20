Ordu'da Manyetik Kum Voleybol Turnuvası başlıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Manyetik Kum Voleybol Turnuvası' başlıyor.

Ünye Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çerçevesinde düzenlenen yaz etkinliklerinde manyetik özelliğe sahip kumsallarında düzenlenen aktivitelerden birisi olan ve her yıl çok sayıda izleyicinin merakla takip ettiği 'Kum Voleybol Turnuvası' bu yıl yine ilçenin Yalı mevkisindeki kumsalda gerçekleştirilecek.

Bayan ve erkek voleybol takımlarının mücadele edeceği turnuva için kayıtlar Ünye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne yapılacak. 30 Haziran Perşembe günü saat 15.00'e kadar turnuvaya katılmak isteyen takımlar başvurularını yapabilecekler. Bayan ve erkek voleybol takımlarının kendi kategorilerinde kura usulü eşleşmeleri ise başlayacak olan turnuvanın maçları ise Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Turnuvanın final müsabakaları ise festival tarihleri olan 22-23-24 Temmuz tarihleri arasında yapılarak kupalar sahiplerini bulacak. - ORDU