Ordu'da triatlon yarışları başladı - Son Dakika
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Ordu'da triatlon yarışları başladı

23.07.2022 15:29
Ordu'da triatlon yarışları başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışları başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışları başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Triatlon yarışlarının Ordu'da üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Ordu, hem tesisleri hem de gösterdiğimiz yakın ilgi ile çok beğenildi" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu ve iş birliği ile Ordu Oral B Triatlon Yarışmaları başladı. 22 ilden 410 sporcunun katılımıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen yarışlarda sporcular; 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet binme ve 5 kilometrelik koşu parkurunda rakiplerini geçmek için çabaladı.

"Sporcular Ordu'daki tesislerimizi sevdi"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sporcuların yarış için startını verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Güler, Ordu'nun tesisleri ve gösterilen ilgi dolayısıyla triatlon sporcuları tarafından sevildiğini ifade ederek, "Spor, Ordulu vatandaşların hayatında vazgeçilmez bir unsur. Dolayısıyla burada sportmence çalışmalarımızı, sporcularımız ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Tabi ki triatlon çok özel bir spor, işin içerisinde yüzme, bisiklet ve koşma var. Üç önemli sporun birleşmesi ile ortaya çıkan bir yarışma. Ordu'da üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz, Ordu hem tesisleri hem de gösterdiğimiz yakın ilgi ile çok beğenildi. Bu anlamda Ordu'da Türkiye Kupası yarışma yapılıyor. 22 vilayetten 410 sporcu aileleri ile birlikte katılım sağladı, aynı zamanda bu kültür turizmimizi de canlandırıyor. Bu bakımdan çok özel bir spor olduğu için biz de özel ilgi gösteriyoruz. Tesislerimiz sporcular için ilgi çekici oldu. Ordulu vatandaşlarımızın da çok büyük ilgisi var. Önceden denizimiz spor anlamında hayatımızda çok yer tutmuyordu. Denize çok büyük ağırlık verdik" dedi.

Yarışmaya Denizli'den katılan Burak Çağdaş, "Ortam güzel, ben buradaki yarışmaya ilk kez katılıyorum. Yüzme etabı dalgalıydı, ancak sudan güzel çıktık. Bisiklette de çok rüzgar vardı ama elimizden geleni yaptık. Koşuda da rakibimi geçtim" diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu Selinay Tuğçe Kır, "Organizasyon harikaydı. Parkurda dalga ve rüzgar biraz dezavantaj oluşturuyordu, ancak eğlenceli geçti. Parkur düz olduğundan gayet güzeldi. Ordu adına yarışıyorum, benim için çok iyi oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e, hocalarıma, antrenörlerime ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmada etapları tamamlayan sporculara protokol üyeleri tarafından kupaları takdim edildi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kupası, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu'da triatlon yarışları başladı - Son Dakika

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