Üye Girişi
Ordu'daki kick boks turnuvası sona erdi - Son Dakika

Ordu'daki kick boks turnuvası sona erdi

28.01.2022 14:37
Ordu'daki kick boks turnuvası sona erdi

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından, Ordu'da düzenlenen 'Kick Boks Türkiye Şampiyonası' sona erdi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından, Ordu'da düzenlenen 'Kick Boks Türkiye Şampiyonası' sona erdi. Vali Tuncay Sonel, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve kick boksta yılın ilk yurt içi organizasyonu program sona erdi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen, 76 ilden 6 bine yakın sporcu, antrenör ve hakemin katıldığı, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Ordu Valisi Tuncay Sonel, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Programda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Ordu'nun bir spor şehri haline geldiğini ifade etti. Vali Sonel, "Son bir haftadır Ordu ailesi olarak ülkemizin 81 ilinden gelen 6 bin sporcu, antrenör ve hakemlerimizi ağırladık. Şampiyona sorunsuz bir şekilde devam etti. Ordu ailesi olarak misafirperverliğimizi göstermeye çalıştık. Buradan beklenilen; turnuvaya katılan sporcuların güzel anılarla ayrılmaları ve gittikleri illerde Ordu'muzu anlatmalarıdır" dedi.

Vali Tuncay Sonel, benzer müsabakaların Ordu'da yapılmaya devam edeceğini belirterek, "Birkaç hafta sonra inşallah Görme Engelliler Federasyonumuzla görüştük, yine bir Türkiye Şampiyonası alacağız. Çünkü hakikaten Ordu'ya gelsinler, Ordu'muzun denizini, yaylalarını, şelalelerini, güzelliklerini görsünler, misafirperver insanlarını görsünler, yöresel lezzetlerini tatsınlar. Aynı zamanda bu tür müsabakalarla da birlik, beraberlik pekişsin ve nice şampiyonlar çıksın inşallah. Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda, şehit ve gazi aileleri adına Özel Harekat Teşkilatımız bünyesinde kurulan Gaziler Spor Kulübü de yerini aldı. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı. Hakikaten burada her yaştan çocuğumuzdan, gencimizden büyüklerine kadar, gazilerimize kadar Türkiye'nin her köşesinden misafirlerimiz geldi. Önemli olan bu şampiyonanın kazasız, belasız devam etmesiydi. Şimdi temennimiz işte burada yetişen çocuklarımız, gençlerimiz inşallah onları gelecekte şampiyonlar olarak görürüz ve İstiklal Marşımızı, rengini şehitlerimizin kanından alan kırmızı beyaz ay yıldızlı al bayrağımızı inşallah uluslararası müsabakalarda göndere çekerler" ifadelerine yer verdi.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 ayrı kategoride, 9 gün boyunca devam eden Kick Boks Türkiye Şampiyonası, düzenlenen madalya töreni ile sona erdi. - ORDU

Ordu'daki kick boks turnuvası sona erdi
Ordu'daki kick boks turnuvası sona erdi
Ordu'daki kick boks turnuvası sona erdi
Ordu'daki kick boks turnuvası sona erdi

YORUMLAR
500

Tuncay Sonel, Kick Boks, Türkiye, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ordu'daki kick boks turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor


Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
13:59
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinden dolayı gözaltına alınan zanlıların ifadesi ortaya çıktı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinden dolayı gözaltına alınan zanlıların ifadesi ortaya çıktı         
13:05
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor! Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!         
12:03
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor         
00:58

Son Dakika Haberleri
14:37 Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!
14:34 Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!
10:53 Muğlalı vatandaştan olay protesto! Yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı
13:54 Kim Milyoner Olmak İster'deki "Avrupa'daki satılık çocuklar" sorusu Twitter'ın en çok izlenenleri arasında!
13:52 Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!
13:44 Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu
13:36 Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!
13:23 EPGİS açıkladı: Akaryakıta 1 yılda 79 kez zam yapıldı! 4 TL'den 14 TL'ye çıktı
12:54 Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim
12:42 Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 14:43:13. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'daki kick boks turnuvası sona erdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement