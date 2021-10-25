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Ordu'daki konfeti skandalında yeni gelişme! Gözaltına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada - Son Dakika

Ordu'daki konfeti skandalında yeni gelişme! Gözaltına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada

25.10.2021 08:20

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki maçın 52'nci dakikasında sahaya, aralarında Kuran-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları bulunan konfetiler de atıldı. Gözaltına alınan 4 taraftardan 3'ü hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken koronavirüs testi pozitif çıkan diğer taraftar ise karantinaya alındı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grubun 9'uncu haftasında dün Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor karşı karşıya geldi. Yeni Ordu Stadı'nın açılış mücadelesinin 52'nci dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kuran-ı Kerim'den ayetler ve Türk bayrağı parçalarının da yer aldığını gören polis ekipleri, 4 taraftarı gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin yaptığı araştırmada Forza Fidangör taraftar grubu lideri Ş.Ö'nün orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istediği, öğrencilerin bu kitapları C.D, Ü.T. ve B.M'ye teslim ettikleri belirlendi. Matbaada kesilerek konfeti haline getirilen kitapların sahaya atıldığı tespit edildi. 4 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

3'Ü ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI, 1'İ KARANTİNAYA ALINDI

Olay ile ilgili başlatılan soruşturmada, Forza Fidangör Taraftar Grubu lideri Ş.Ö. ile birlikte C.D, Ü.T. ve B.M, gözaltına alındı. 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ş.Ö, C.D, Ü.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden B.M'nin ise sağlık kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu evde karantinaya alındığı, karantinasının bitmesinin ardından hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

"HERKESİN SAĞDUYULU OLMASI GEREKMEKTEDİR"

Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Şehrimizde, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verildi.

Ordu'daki konfeti skandalında yeni gelişme! Gözaltına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada

Futbol Federasyonu, Kırıkkale, Orduspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ordu'daki konfeti skandalında yeni gelişme! Gözaltına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ordu'daki konfeti skandalında yeni gelişme! Gözaltına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada - Son Dakika
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