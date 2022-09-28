Ordu haber: Altınordu Kürşad için Tahkim Kurulu'na gitti - Son Dakika
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Ordu haber: Altınordu Kürşad için Tahkim Kurulu'na gitti

28.09.2022 12:22
Ordu haber: Altınordu Kürşad için Tahkim Kurulu'na gitti

Edinilen Ordu haberine göre Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, son olarak Göztepe ile oynanan derbide direkt kırmızı kart gören Kürşad Sürmeli'nin cezasının düşürülmesi için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, son olarak Göztepe ile oynanan derbide direkt kırmızı kart gören Kürşad Sürmeli'nin cezasının düşürülmesi için Tahkim Kurulu'na başvurdu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 18 Eylül'de oynanan karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Kürşad'a 2 resmi müsabakadan men cezası verirken, kırmızı-lacivertliler cezanın 1 maça indirilmesi için tahkime gitti. Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören gurbetçi futbolcu, yapılan itiraz kabul görmezse Ankara Keçiörengücü ve Tuzlaspor (D) müsabakalarında görev yapamayacak.


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Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haber: Altınordu Kürşad için Tahkim Kurulu'na gitti - Son Dakika

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