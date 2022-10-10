Ordu haberleri... Altınordu filede ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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Ordu haberleri... Altınordu filede ilk galibiyetini aldı

10.10.2022 13:48
Ordu haberleri... Altınordu filede ilk galibiyetini aldı

Ordu spor haberi... TVF Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Altınordu Voleybol, sezonun ilk maçında karşılaştığı Forza Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

TVF Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Altınordu Voleybol, sezonun ilk maçında karşılaştığı Forza Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

TVF Kadınlar 2. Liginde ilk hafta maçında oynanan Altınordu Voleybol ile Forza Spor Kulübü maçı Balçova Spor Salonu'nda gerçekleşti. Karşılaşmaya her iki takımın da taraftarları büyük ilgi gösterirken, Altınordu Futbol Akademisi oyuncuları da voleybol takımını ilk maçında yalnız bırakmadı.

Maç yüksek mücadeleyle geçerken, Altınordu Voleybol 25-17, 27-25 ve 25-19'luk setlerle maçı 3-0 kazandı.

Altınordu Voleybol Antrenörü Osman Avcılar maç sonu yaptığı açıklamada, "Yaz dönemi başından beri çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Bunun meyvelerini ilk maçta almak çok mutluluk verici. Tribün tıklım tıklım doluydu. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Altınordu, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haberleri... Altınordu filede ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

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