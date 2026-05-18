Yusuf Efe Gündüz Ayvalık\'ta zirveye çıktı

Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Yusuf Efe Gündüz, Ayvalık'ta düzenlenen 2026 Ayvalık Triatlonu Türkiye Kupası yarışlarında birincilik elde etti.

16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen yarışlarda Paratriatlet Erkekler PTS5 kategorisinde mücadele eden sporcu, koşu ve bisiklet etaplarından oluşan zorlu parkurda sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti. Yarış boyunca temposunu koruyan Yusuf Efe Gündüz, özellikle güçlü finişiyle dikkat çekti.

Elde ettiği dereceyle hem kulübünü hem de Ordu'yu gururlandıran Yusuf Efe Gündüz, para sporları alanındaki başarılı yükselişini sürdürdü. - ORDU