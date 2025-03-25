Ordu Pars Spor'un Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Ordu Pars Spor'un Başarı Hikayesi

Ordu Pars Spor\'un Başarı Hikayesi

Ordu Pars Spor, 7 haftada namağlup kalarak 27 gol atarak 2. Lig hedefiyle mücadele ediyor.

25.03.2025 11:16
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TFF Kadınlar 3. Lig 22. Grup'ta mücadele eden Ordu Pars Spor, 7 haftada kalesinde gol görmeden ve 27 gol atarak büyük bir başarıya imza attı. beIN SPORTS'un başlattığı 'Amatör Ruh Profesyonel Destek' projesinden yararlan takımın hedefi ise namağlup şekilde 2. Lig'e yükselmek.

TFF Kadınlar 3. Lig 22. Grup'ta Ordu Pars Spor, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. 7 haftada kalesinde hiç gol görmeden mücadele eden takım, rakip ağlara ise 27 gol bırakarak şampiyonluk yolunda önemli bir ivme kazandı.

Türk sporunun büyük destekçilerinden biri olan beIN SPORTS'un, 'Amatör Ruh, Profesyonel Destek' mottosuyla yola çıktığı beIN SQUAD projesinden destek alan takım, bu sayede daha da güçleniyor. Ordu Pars Spor, sezon boyunca sergilediği performansını sürdürerek, TFF Kadınlar 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Disiplinli çalışmaları ve güçlü savunmalarıyla fark oluşturan takım, Ordu'nun adını kadın futbolunda daha üst seviyelere taşımak istiyor.

"Kadınların spordaki gücünü göstermek istiyoruz"

Kulüp Başkanı Demet Canlı, Ordu Pars Spor'un kadın sporuna yaptığı yatırımlara vurgu yaparak, "Pars Spor Kulübü, 2019 yılında kuruldu. Futbol, voleybol ve yüzme branşlarımız var ve tüm takımlarımız kadınlardan oluşuyor. Şu anda 90'a yakın lisanslı sporcumuz var. Futbol takımımız daha önce de 3. Lig'de mücadele etti ancak play-offlardan geri döndü. Bu sene 2. Lig hedefi için altyapımızı güçlendirdik ve çok çalışıyoruz" dedi.

"Destek bizi daha güçlü hale getirdi"

BeIN SPORTS'un kendilerine hem maddi hem de motivasyon açısından büyük bir destek sağladığını, formalarını yaptırdığını belirten Canlı, "Açıkçası başarımızdaki motivasyonlarımızdan en büyük kaynaklardan birisi de beIN SPORTS'un bize sponsor olmuş olması. Geçen yıl beIN SQUAD Projesi adı altında 'Amatör Futbola Profesyonel Destek' diye bir projeye başlıyorlar ve Türkiye'de amatör spor yapan kulüplere destek oluyorlar. Play-offtan dönen bir takım olarak biz de faydalandık. Formalarımızı yaptırdılar aynı zamanda ulusal basında da yer almamıza vesile oluyorlar. Bu bizim ve oyuncular için, geleceğe daha güvenli bakabilmek ve sporda isimlerinin daha iyi duyulabilmesi adına çok önemli" diye konuştu.

"Kadınların futbolu daha iyi oynayabileceğini gösteriyoruz"

Takımın Teknik Direktörü Murat Konanç, disiplinli ve sistemli bir çalışma ile başarıya ulaştıklarını belirterek, "Bizim hedefimiz sadece 2. Lig'e çıkmak değil, aynı zamanda Milli Takıma oyuncu kazandırmak. Kızlarımız sahada inanılmaz bir mücadele veriyor. Gol yemememiz disiplinli futbolumuzdan kaynaklanıyor ve bu başarıyı sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kale, Yağmur Yılmaz ile güvende

Takımın 16 yaşındaki kalecisi Yağmur Yavuz, bu başarıda disiplinin büyük payı olduğunu belirtti. "Buraya gelene kadar çok emek verdik. Babamın desteği çok büyüktü. Hasta olsam bile idmanları hiç bırakmadım" dedi ve takımın başarısının bireysel fedakarlıklarla desteklendiğini söyledi.

"Hedefimiz namağlup bir şekilde 2. Lig"

Takımın milli sporcularından ve gol kraliçesi Ceren Güzelhan, bu sezon 9 gol kaydederek takımın en golcü ismi oldu. Güzelhan, "Geçen yıl 2. Lig hedefimizin kapısından döndük. Bu yıl namağlup bir şekilde 2. Lig'e çıkmak istiyoruz ve şu ana kadar çok iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA

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