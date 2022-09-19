Ordu spor haberi | Alman medyasında Altınordu Kulübü tesislerine övgü dolu sözler - Son Dakika
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Ordu spor haberi | Alman medyasında Altınordu Kulübü tesislerine övgü dolu sözler

19.09.2022 13:52
Ordu spor haberi | Alman medyasında Altınordu Kulübü tesislerine övgü dolu sözler

Ordu spor haberine göre Almanya'nın ünlü futbol dergileri arasında yer alan 11 Freunde (11 Arkadaş) eylül ayı sayısında Altınordu Futbol Kulübü ve Başkan Seyit Mehmet Özkan'ı tanıtan geniş kapsamlı bir analiz haber yayınladı.

Almanya'nın ünlü futbol dergileri arasında yer alan 11 Freunde (11 Arkadaş) eylül ayı sayısında Altınordu Futbol Kulübü ve Başkan Seyit Mehmet Özkan'ı tanıtan geniş kapsamlı bir analiz haber yayınladı. Derginin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Tim Jürgens, bu ay başında İzmir'e gelerek Altınordu'nun Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi, Beytullah Baliç Yerleşkesi, İsmet Orhunbilge Tesisleri ve Sait Altınordu Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

AJAX, BARCELONA VE CITY'DEKİ YATILI OKULLARI UNUTUN

Metin Oktay Yerleşkesi'ni gezen muhabirler, edinmiş oldukları izlenimi "Ajax, Barcelona ve City'deki yatılı okulları unutun. Türkiye'nin ikinci seviye liginde mücadele eden bir kulüp dünya çapında genç futbolcular yetiştiriyor" şeklinde aktardı. Genç futbolcuların yetişebilmesi için Avrupa standartlarında her şeyin düşünüldüğünü aktaran muhabirler, genç sporcuların en iyi sahalarda, en teknolojik imkanlarla antrenmanlar yaptığını belirtti.

Haberde, "Sporcular, Metin Oktay Yerleşkesi'nde ücretsiz kalıyor. Türkiye'nin en iyi antrenörleri tarafından eğitim alıyorlar. Tesislerde, sporcuların özel antrenmanlar yapabilecekleri teknik 1 ve teknik 2 alanlarının yanı sıra forvet ve kalecilerin özel antrenmanlar yaptıkları sahalar, Kriyoterapi ve Yüksek İrtifa Merkezi ve ayrıca boş zamanlarını değerlendirebilecekleri alanlar da yer alıyor" denildi. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Burak İnce, Enis Destan gibi isimleri örnek alan sporcuların ilk hedefinin Altınordu'nun A takımına yükselmek olduğu, ama asıl hedeflerinin ise Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek olduğu vurgulandı.

FUTBOLCU OLAMADI AMA FUTBOLCU YETİŞTİRİYORBaşkan Seyit Mehmet Özkan'ın futbolcu olma hayali kurduğu fakat babasının iyi eğitim almasını istemesinden dolayı bu isteğini gerçekleştiremediği belirtildi. Başkan Özkan'ın babasından 15 yaşındayken ders çalışması gerekirken futbol oynadığı için dayak yediği de aktarılırken o gün Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın büyükannesine ağlayarak ve öfkeyle "Bir gün bu ailenin gururu olacağım. Zengin bir iş adamı olacağım ve tüm çocukların futbolcu olabilme hayalini gerçekleştireceğim" sözü verdiği aktarıldı. Başkan Özkan'nın profesyonel olma hayalini gömerek şirketini büyüttüğü, Türkiye'nin sayılı iş insanlarından biri olduğu ve futbol hayatına atılmasıyla ilgili detaylar da yer aldı.

ALMAN GAZETECİDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER; "AVRUPA'DA İLK 10-15 ARASINA GİRER

Öte yandan Altınordu FK ile ilgili detaylı haber yapan 11 FREUNDE Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Tim Jürgens, Altınordu FK'dan övgüyle bahsetti. Jürgens, "Altınordu FK'yı incelemek harika bir deneyim oldu. Açıkçası Türkiye'de böyle bir tesis beklemiyordum ve dürüst olmak gerekirse 2'inci seviye lig takımları açısından bakarsak gerçekten buradaki akademi Avrupa'da ilk 10-15 arasına girer" dedi.


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Kaynak: DHA

Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

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