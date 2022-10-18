Ordu spor haberi | Altınordu'nun A Takımına takviye - Son Dakika
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Ordu spor haberi | Altınordu'nun A Takımına takviye

18.10.2022 11:23
Ordu spor haberi | Altınordu'nun A Takımına takviye

Ordu spor haberi... Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın oynayacağı Sapanca Gençlikspor karşılaşması için kadrosuna U18/19 takımından 6 genç oyuncu takviye etti.

Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın oynayacağı Sapanca Gençlikspor karşılaşması için kadrosuna U18/19 takımından 6 genç oyuncu takviye etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın Sapanca Gençlikspor ile karşılaşacak Altınordu'ya, Altınordu Futbol Akademisi'nden (ALFA) 6 futbolcu takviyesi yapıldı. Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor ve Samsunspor maçlarını kazanarak moral bulan kırmızı-lacivertli takım, Metin Oktay Yerleşkesi ve İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı antrenmanların ardından kampa girdi. Altınordu'nun Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan çalışmasını antrenmanı olmayan ALFA sporcuları da takip etti. Teknik Direktör Ufuk Kahraman, antrenman sonrasında genç sporcularla fotoğraf çektirdi.

6 takviye yapıldı

Sezon başından beri ALFA takımlarının antrenmanlarını ve maçlarını takip eden Ufuk Kahraman, ALFA U18/19 Takımı'ndan Hasan Berat Kayalı, Mustafa Kocabaş, Mehmet Ablay, Furkan Yöntem, Yusuf Talga ve Abdullah Soğucak'ı, Sapanca Gençlikspor maçının kamp kadrosuna dahil etti. Genç oyuncular, Kahraman'ın görev vermesi halinde yarınki maçta forma giyebilecek.

Altınordu ile Sapanca Gençlikspor arasındaki mücadele yarın saat 14.00'de Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak. - İZMİR

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Sakarya haber: Altınordu, Sapanca Gençlikspor maçı kadrosuna 6 genç oyuncuyu dahil etti Sakarya haber: Altınordu, Sapanca Gençlikspor maçı kadrosuna 6 genç oyuncuyu dahil etti Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ordu spor haberi | Altınordu'nun A Takımına takviye - Son Dakika

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