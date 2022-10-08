Ordu spor haberleri... Altınordu Tuzla'da zafer peşinde - Son Dakika
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Ordu spor haberleri... Altınordu Tuzla'da zafer peşinde

08.10.2022 10:48
Ordu spor haberleri... Altınordu Tuzla'da zafer peşinde

Edinilen Ordu haberine göre Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alıp 3 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, yarın 7 müsabakada 9 puan toplayan Tuzlaspor'a konuk olacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alıp 3 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, yarın 7 müsabakada 9 puan toplayan Tuzlaspor'a konuk olacak. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Caner Ak yönetecek.

İzmir ekibinde kırmızı kart cezası devam eden Kürşad forma giyemeyecek. İyileşen Ahmet İlhan, Safa ve Şeref'in durumları maç saatinde netleşecek. "Takımın kazanma zamanı geldi" diyen Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Maç şanssızlığımızı üzerimizden atacağız. Hep böyle devam etmeyecek. Kırılma anı olacak ve Altınordu'yu herkes izleyecek" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu spor haberleri... Altınordu Tuzla'da zafer peşinde - Son Dakika

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