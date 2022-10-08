İzmir ekibinde kırmızı kart cezası devam eden Kürşad forma giyemeyecek. İyileşen Ahmet İlhan, Safa ve Şeref'in durumları maç saatinde netleşecek. "Takımın kazanma zamanı geldi" diyen Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Maç şanssızlığımızı üzerimizden atacağız. Hep böyle devam etmeyecek. Kırılma anı olacak ve Altınordu'yu herkes izleyecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ordu spor haberleri... Altınordu Tuzla'da zafer peşinde - Son Dakika

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