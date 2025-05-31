Ordu Triatlon Kupası Heyecanıyla Başladı - Son Dakika
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Ordu Triatlon Kupası Heyecanıyla Başladı

Ordu Triatlon Kupası Heyecanıyla Başladı
31.05.2025 17:09
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Ordu'da düzenlenen Triatlon Türkiye Kupası'nda 400 sporcu, yüzme, bisiklet ve koşu branşlarında yarıştı.

ORDU'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Ordu Triatlon Türkiye Kupası' heyecan dolu yarışlarla başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenen triatlon yarışlarının 6'ncısı Altınordu ilçesinde başladı. Türkiye genelinde her yaş grubundan 20 ilden 400 triatletin katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında ter döküyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Ordu Triatlon Türkiye Kupası, 3 branşın bir arada yapılarak güç, koordinasyon ve zekanın aynı anda kullanılacağı; Elit Erkekler, Elit Kadınlar, Genç Erkekler, Genç Kadınlar, Yıldız Erkekler, Yıldız Kadınlar, M3 Erkekler, M3 Kadınlar, Paratriatlon Erkekler, Paratriatlon Kadınlar, Yaş Grubu Erkekler ve Yaş Grubu Kadınlar kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Düzenlenen Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışlarında dereceye giren sporculara gün sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, "Şehrimize gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Bireysel olarak yapılan bu spor birkaç dalı içinde barındırıyor. Bu nedenle bireysel yapılan en güzel sporlardan bir tanesi ve dünyada en yaygın olanlarından bir tanesi. Bunun Ordu'da yapılması da bizi son derece gururlandırıyor. Çünkü bu güzelliği tüm dünya ile paylaşmak istiyoruz. Ordu çok güzel bir şehir" dedi.

ORDU'NUN İLK PARATRİATLETİ 'YUSUF EFE GÜNDÜZ' YARIŞMAYA DAMGA VURDU

Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışlarında bu yıl bir ilk de yaşandı. Ordu'nun ilk paratriatleti olan ve Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına yarışan Yusuf Efe Gündüz yarışmaya damga vurdu. Gündüz, yarışı önde tamamlayarak Ordu'ya ve Büyükşehir Belediyesine büyük bir gurur yaşattı. Varış noktasında büyük bir coşkuyla karşılanan Gündüz, hedefinin 'Los Angeles 2028 Olimpiyatları' olduğunu belirterek, "Parkur çok güzeldi. Ordu parkurunda ilk deneyimim oldu ancak başardım. İstanbul Boğazı'nda yarışlara daha önce katılmıştım 2'ncilik ve 1'incilik elde ettim. Akabinde Milli Takım kampına seçildim ve Allah'ın izniyle paratriatlonda da paralimpik milli takım kamplarına seçildim. Arkamda büyük bir destek var herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına Elit Kadınlar kategorisinde yarışan Selinay Tuğçe Kır ise yarışlarda 3'üncü oldu.

Kaynak: DHA

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