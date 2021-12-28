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Ordulu milli atıcılar Karagöl ve Baş, paralimpik oyunlarına yeni poligonda hazırlanıyor - Son Dakika

Ordulu milli atıcılar Karagöl ve Baş, paralimpik oyunlarına yeni poligonda hazırlanıyor

28.12.2021 11:01

Ordulu paralimpik milli atıcılar Cevat Karagöl ile Çağla Baş, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan yeni atış poligonunda olimpiyatlara hazırlanıyor.

Ordulu paralimpik milli atıcılar Cevat Karagöl ile Çağla Baş, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan yeni atış poligonunda olimpiyatlara hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yaşayan Stadyum" projesi kapsamında yeni Ordu Stadyumu'nun bir bölümüne Havalı Silahlar Atış Poligonu yapıldı.

Resmi maçlar ve olimpik kampların gerçekleştirilebileceği standarttaki poligon, 250 metrekare alan üzerine kuruldu.

Yaklaşık 150 bin liraya tamamlanan poligonda, Ordulu milli atıcılar Cevat Karagöl ve Çağla Baş, yeni müsabakaların hazırlıklarına başladı.

Türkiye'yi üç kez paralimpik olimpiyatlarında temsil eden Karagöl, AA muhabirine, bu spora 2002'de başladığını, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derecelerinin bulunduğunu söyledi.

Milli sporcu, 2014'te dünya şampiyonluğu elde ettiğini belirterek, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılabilmeyi hedeflediğini, bunun için öncesinde yapılacak kota maçlarında başarıya ulaşmak için çalıştığını aktardı.

"Yeni poligon başarılı olmamız için büyük fırsat"

Ordu'da kendileri için yeni atış poligonu yapıldığını ifade eden Karagöl, "Yeni poligon başarılı olmamız için büyük fırsat. Bizler de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Karagöl, daha önce olimpik yüzme havuzu bünyesindeki poligonlarda çalıştıklarını ancak buranın fiziki şartlarının zaman zaman yetersiz kaldığını kaydederek, "İlimizde sporun gelişmesi ve bizim de bu anlamda ihtiyaçlarımızın artmasından dolayı tam donanımlı bir poligon yapıldı. Bu, devletimizin spora verdiği desteği en iyi şekilde ortaya koyuyor." diye konuştu.

Kendilerine bu anlamda destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Karagöl, şunları söyledi:

"Ordu'da bu anlamda şanslı olduğumuza inanıyoruz. Bakanlığımızın bu spora verdiği destekler sayesinde hem sporcu sayımız hem de başarılar artıyor. Bu gibi tesisler, sporcunun başarısına da direkt yansıyor. Bir sporcunun yapabileceklerini en iyi şekilde uygulayabileceği bir poligona sahip olduk. Buranın açılmasıyla daha güzel başarıların geleceğine inanıyoruz."

Baş: "İstediğim madalyayı Paris'te almak istiyorum"

Çağla Baş ise yeni atış poligonuna kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Önlerinde yoğun bir maç trafiği bulunduğunu belirten milli atıcı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alabilmek için Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışacaklarını ifade etti.

Türkiye'yi iki kez paralimpik oyunlarında temsil ettiğini aktaran Çağla Baş, "Henüz istediğim sonuca ulaşamadım. Ama ben pes etmeyeceğim. Önümde uzun yıllar var. İstediğim madalyayı Paris'te almak istiyorum. Bunun için çalışmaya devam ediyorum." dedi.

"Yeni poligonumuz tam donanımlı cihazlarla kuruldu." diyen Baş, "Burada bir sporcuyu ateşleyecek her şey var. Bunun da başarımıza olumlu yansıyacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ordulu milli atıcılar Karagöl ve Baş, paralimpik oyunlarına yeni poligonda hazırlanıyor
Ordulu milli atıcılar Karagöl ve Baş, paralimpik oyunlarına yeni poligonda hazırlanıyor
Ordulu milli atıcılar Karagöl ve Baş, paralimpik oyunlarına yeni poligonda hazırlanıyor

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gençlik, Milli, Paris, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ordulu milli atıcılar Karagöl ve Baş, paralimpik oyunlarına yeni poligonda hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ordulu milli atıcılar Karagöl ve Baş, paralimpik oyunlarına yeni poligonda hazırlanıyor - Son Dakika
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