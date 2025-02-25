Orduspor 1967 Tepecikspor\'a Odaklandı

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Orduspor 1967 Teknik Direktörü Mehmet Seçkin, ertelenen Kayseri Erciyes 38 FK maçı yerine Tepecikspor karşılaşmasına odaklandıklarını belirterek, "Mental olarak bu süreci iyi değerlendirdik. Tekrar galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.

Orduspor 1967 Teknik Direktörü Mehmet Seçkin basın açıklamasında bulundu. Mehmet Seçkin, hava koşulları nedeniyle ertelenen Kayseri Erciyes 38 FK maçı sonrası takımın, Tepecikspor maçına hazırlandığını söyledi. Seçkin, "Aslında Kayseri Erciyes maçına hazırlanıyorduk ancak ligdeki ertelemeler nedeniyle Tepecikspor maçıyla devam edeceğiz. Hava şartları bazı çalışmalarımıza engel olsa da oyuncularımızı antrene etmeye devam ettik" diye konuştu.

Polatlı maçındaki yenilginin ardından mental antrenmanlara ağırlık verdiklerini belirten Seçkin, "Belki de bu erteleme bizim için bir fırsat oldu. Oyuncularımız şu an mental olarak iyi durumda. Sadece cezalı oyuncularımız konusunda sıkıntımız var ama bu durumu da en iyi şekilde yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kötü oyunu tekrar göstermeyeceğiz"

Taraftarlara seslenen Seçkin, bir daha kötü oyun göstermemeye gayret edeceklerini ifade ederek, "Ordu halkı, taraftarı ve camiası o kötü oyunu bir daha görmeyecek. Takımımızla bu süreci değerlendirdik ve artık yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. İşler bizim için doğru gidiyor. Sahaya inerek Tepecikspor maçına hazırlanacağız ve bu maçla birlikte yeniden bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU