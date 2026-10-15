Orfa Yapı Pendikspor, 10 maçta 2 galibiyet alan Umut Eskiköy ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Orfa Yapı Pendikspor, 10 maçta 2 galibiyet alan Umut Eskiköy ile yollarını ayırdı

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Orfa Yapı Pendikspor, teknik direktör Umut Eskiköy ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Eskiköy'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti; takım bu sezon onun yönetiminde 10 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor'da teknik direktör Umut Eskiköy ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Umut Eskiköy ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden ve emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Pendikspor, bu sezon Umut Eskiköy yönetiminde ligde çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA
PendiksporSporSon Dakika

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