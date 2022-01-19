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Orhan Ak: "Kaybettiğimiz 2 puan nedeniyle üzgünüz" - Son Dakika

Orhan Ak: "Kaybettiğimiz 2 puan nedeniyle üzgünüz"

19.01.2022 23:24
Orhan Ak: "Kaybettiğimiz 2 puan nedeniyle üzgünüz"

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, Giresunspor müsabakasında 2 puan kaybettiklerini ifade ederek, üzgün olduklarını dile getirdi.

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, Giresunspor müsabakasında 2 puan kaybettiklerini ifade ederek, üzgün olduklarını dile getirdi.

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, 1-1 berabere kaldıkları GZT Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oyunun ilk bölümünde etkisiz kaldıklarını belirterek, "Maçtan önce düşündüğümüz maçın çok zor geçeceğiydi. İlk 45 dakika bunu çok net hissettik. İlk yarı amaçsız bir pas oyunu oynadık. Planlarımızda topa sahip olmak vardı. Rakibi mümkün olduğunca engelleyip Giresun'un kenar oyunundaki zaaflarını kullanmak istiyorduk. Çünkü Giresunspor rakibini topa vurduran bir takım. Teorik olarak çok antrenman yaptık oyuncularla bu konu üzerinde. İlk yarı tamamen kabul edemeyeceğimiz bir oyun vardı. İkinci yarı ise coşkuyla planlarımızı daha iyi sahneye koyarak daha tehditkar oynamaya başladık. İyi oynarken çok talihsiz bir gol yedik. Geriye düşmemize rağmen oyuna geri döndük. İstediğimiz organizasyondan golü attık. Daha sonra oyuna taraftarımızın desteğiyle daha fazla yüklenmeye başladık. Son dakikada iki defa üst üste gelen fırsatı değerlendiremedik. Futbol olasılıklar oyunu. Kaderimizde bu varmış. Kaybettiğimiz iki puan nedeniyle üzüntülüyüz ama ikinci yarıdaki oyuna bir şey söyleyemeyiz. Konumumuz itibariyle memnun gibi gözüksek de daha çok çalışmamız lazım. İkinci yarıdaki oyun bizi az da olsa tatmin etti. Üzücü olan seyircimiz önünde kazanamamamız" şeklinde konuştu.

"Abdulkadir işaret edince değiştirmek zorunda kaldık"

Abdülkadir Ömür'ün sakatlanıp oyundan çıkmasıyla ilgili olarak ise "Sivasspor maçında ağrılarından dolayı çıkartmak zorunda kaldık. Dün ve bugün denediği zaman oyunda da olmak istedi ve biz de onunla başlamak istedik. Fakat kendisi tekrar işaret edince değişmek zorunda kaldık. Hüseyin Türkmen de tamamen teknik bir karar. Yediği sarı kart sonrası geçiş takımına karşı oynadığımız için böyle bir hamle yapmak zorunda kaldık. Bu tür rakiplere karşı 10 kişi kalmamanız lazım" ifadelerini kullandı.

"Kaçırdığı penaltının üzerine tekrar denemesi Bakasetas'ın cesaretiydi"

Bakasetas'ın kaçırdığı penaltı atışıyla ilgili olarak da konuşan Ak, "Açıkçası bizde duran topları ve penaltıları Bakasetas kullanıyor. Bunla alakalı devamlı çalışan bir oyuncu. Tamamında ilk yarı dahil olmak üzere hep oyuna girmeye çalışan isim Bakasetas idi. Kaçırdığı penaltının üzerine tekrar denemesi onun cesaretiydi. Kaleci Okan'ı tebrik etmek gerekiyor. Bazı oyuncular vardır oyundan uzaklaşabilirler bazı oyuncular ise her fırsatta sorumluluk alırlar. Bence bu oyuncular değerlidir" diye konuştu. - TRABZON

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Giresunspor, Trabzonspor, Giresun, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Orhan Ak: 'Kaybettiğimiz 2 puan nedeniyle üzgünüz' - Son Dakika Spor


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