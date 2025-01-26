Orhan Ak'tan Fedakarlık Vurgusu

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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, Çorum FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularım bugün inanılmaz bir fedakarlık gösterdiler" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, "Oyuncularımızı kutluyorum. Hem oyunun başındaki oyun planına sahip kaldılar hem de sahada eksik kişi kaldıklarından itibaren takım savunmasını çok iyi yaptıkları için onları kutluyorum. Bugün inanılmaz bir fedakarlık gösterdiler. Karşımızda dirençli bir Çorum FK olacağını biliyorduk ve hafta boyunca bu şekilde hazırlandık. Maçın başında rakibin farklı bir dizilişle çıkacağını tahmin ediyorduk. Oyunu kurma anlamında çok iyi başlayamadık fakat sonradan oyun kontrolünü elimize aldık. Attığımız golle öne geçtik. Oyun o anda bize gelmişti. Belki 2., 3. golü bulabilirdik. Daha sonra 10 kişi kalmamız ve hatta 9 kişi kalmamızla birlikte oyun kontrolünü rakibe vermiş olduk. Geride yaptığımız savunmayla direncimiz arttı ve sonuçta kazanan biz olduk. Bu sene gerçekten çok zor bir lig süreci yaşıyoruz. Ligde hemen hemen 12 takım yarışıyor. Biz de çok net bir şeklide hedef takımlardan bir tanesi olduğumuzu gösterdik. İyi dinlenip, önümüzdeki maça hazırlanmak istiyoruz. Evet, bugün çok değerli iki oyuncumuzu kaybettik. Tüm oyuncularımı ve sonradan oyuna giren oyuncularımı da kutluyorum. Çorum FK'ya da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL